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Dragostea costă! Gestul neobișnuit care a atras o amendă record: Povestea celor 3.400 de săruturi lăsate pe o mașină VIDEO

Gestul neobișnuit care a atras o amendă record: Foto/Instagram

Gestul neobișnuit care a atras o amendă record: Foto/Instagram

Scris deIulian Budusan
Publicat26 aug. 2026, 10:14
Actualizat26 aug. 2026, 10:16

Dragostea costă! Un bărbat din India s-a ales cu o amendă usturătoare de 5.500 de rupii după ce prietena lui i-a transformat mașina într-un videoclip viral, acoperind-o integral cu amprente de ruj. Poliția a intervenit rapid după distribuirea imaginilor online.

Un autoturism Maruti Suzuki Swift a fost acoperit aproape integral cu aproximativ 3.400 de urme de ruj, într-un proces de aplicare ce a durat peste trei ore și jumătate. Pentru realizarea decorului neobișnuit s-a folosit ruj în valoare de aproape 900 de rupii.

Atracția vizuală a funcționat instant pe internet. Clipul a adunat 5,5 milioane de vizualizări în doar 24 de ore. Imaginile surprindeau mașina condusă cu viteză pe bulevardele din zona Patel Nagar-City Center. Ideea a aparținut prietenei proprietarului, care și-a dorit să reproducă un trend popular din social media.

De ce au intervenit polițiștii: Viteză și modificări neautorizate

Poliția rutieră din Gwalior s-a autosesizat după ce numărul de înmatriculare a rămas vizibil în imaginile virale. Vehiculul a fost localizat în cartierul Thatipur și condus la secție, iar proprietarul a fost chemat la audieri.

Autoritățile au identificat două încălcări grave ale legislației rutiere:

  • Depășirea limitei de viteză: Manevrele imprudente au fost filmate și făcute publice pe rețelele sociale.

  • Modificarea aspectului exterior: Legea rutieră indiană interzice schimbarea radicală a aspectului din fabrică al unui vehicul dacă îi afectează identificarea.

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Amenda aplicată și deznodământul din secția de poliție

Pentru cascadoria online, bărbatul a primit o amendă de 5.500 de rupii în baza mai multor articole din Legea privind Vehiculele Motorizate.

Proprietarul a recunoscut că nu s-a gândit la consecințele legale, a achitat sancțiunea și a curățat personal mașina chiar în curtea poliției. În urma incidentului, contul de Instagram al tânărului a fost dezactivat, iar autoritățile au transmis un avertisment ferm că vor sancționa cu strictețe orice cascadorie rutieră realizată pentru vizualizări online.

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