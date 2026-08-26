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Extern· 2 min citire
Dragostea costă! Gestul neobișnuit care a atras o amendă record: Povestea celor 3.400 de săruturi lăsate pe o mașină VIDEO
Gestul neobișnuit care a atras o amendă record: Foto/Instagram
Publicat26 aug. 2026, 10:14
Actualizat26 aug. 2026, 10:16
Dragostea costă! Un bărbat din India s-a ales cu o amendă usturătoare de 5.500 de rupii după ce prietena lui i-a transformat mașina într-un videoclip viral, acoperind-o integral cu amprente de ruj. Poliția a intervenit rapid după distribuirea imaginilor online.
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