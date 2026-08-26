Dragostea costă! Gestul neobișnuit care a atras o amendă record: Povestea celor 3.400 de săruturi lăsate pe o mașină VIDEO

Publicat 26 aug. 2026, 10:14 Actualizat 26 aug. 2026, 10:16

Dragostea costă! Un bărbat din India s-a ales cu o amendă usturătoare de 5.500 de rupii după ce prietena lui i-a transformat mașina într-un videoclip viral, acoperind-o integral cu amprente de ruj. Poliția a intervenit rapid după distribuirea imaginilor online.

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