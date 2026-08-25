Iran și Oman propun un coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul și Omanul au prezentat marți o propunere pentru crearea în comun a unui coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol. Inițiativa vine după săptămâni de negocieri tensionate între Teheran și Muscat privind stabilizarea navigației în zonă.
Ministerele de Externe ale Iranului și Omanului au anunțat, într-un comunicat comun, că au discutat un „cadru etapizat” pentru un proiect destinat să faciliteze crearea unui „coridor maritim temporar”, precum și operațiuni de deminare.
Coridor temporar prin Strâmtoarea Ormuz stabilit de Iran și Oman
Potrivit comunicatului, cele două părți vor continua consultările pentru a ajunge la un acord privind instituirea unui coridor maritim permanent și administrarea viitoare a Strâmtorii Ormuz.
Ministrul de Externe al Omanului, Badr bin Hamad Al Busaidi, a efectuat anterior o vizită în Iran, unde a discutat cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a relatat agenția oficială de presă ONA.
După întrevedere, șeful diplomației omaneze s-a declarat optimist în privința unui anunț apropiat. „Suntem încrezători că vom anunța în curând un coridor temporar pentru strâmtoare”, a transmis Al Busaidi într-un mesaj publicat pe platforma X.
„Gestionarea viitoare a strâmtorii și o soluție permanentă vor urma la momentul potrivit”, a adăugat ministrul omanez, subliniind că dialogul cu partenerii regionali urmărește susținerea păcii, cooperării, stabilității și libertății de navigație.
Negocierile dintre Teheran și Muscat au loc într-un context regional tensionat. În ultimele săptămâni, cele două state au încercat să găsească soluții pentru securizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică ce a devenit și un punct important în discuțiile blocate dintre Iran și Statele Unite, pe fondul lunilor de violențe din regiune.
Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian, fiind traversată de o parte semnificativă a exporturilor mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice restricție a navigației în această zonă poate afecta piețele energetice și lanțurile internaționale de aprovizionare.