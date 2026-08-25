Iran și Oman propun un coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Ormuz

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 21:49

Iranul și Omanul au prezentat marți o propunere pentru crearea în comun a unui coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol. Inițiativa vine după săptămâni de negocieri tensionate între Teheran și Muscat privind stabilizarea navigației în zonă.

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