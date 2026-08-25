Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Iran și Oman propun un coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Ormuz

Nave în Strâmtoarea Ormuz (foto: profimedia)

Nave în Strâmtoarea Ormuz (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 21:49

Iranul și Omanul au prezentat marți o propunere pentru crearea în comun a unui coridor maritim temporar prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol. Inițiativa vine după săptămâni de negocieri tensionate între Teheran și Muscat privind stabilizarea navigației în zonă.

Ministerele de Externe ale Iranului și Omanului au anunțat, într-un comunicat comun, că au discutat un „cadru etapizat” pentru un proiect destinat să faciliteze crearea unui „coridor maritim temporar”, precum și operațiuni de deminare.

Coridor temporar prin Strâmtoarea Ormuz stabilit de Iran și Oman

Potrivit comunicatului, cele două părți vor continua consultările pentru a ajunge la un acord privind instituirea unui coridor maritim permanent și administrarea viitoare a Strâmtorii Ormuz.

Ministrul de Externe al Omanului, Badr bin Hamad Al Busaidi, a efectuat anterior o vizită în Iran, unde a discutat cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a relatat agenția oficială de presă ONA.

După întrevedere, șeful diplomației omaneze s-a declarat optimist în privința unui anunț apropiat. „Suntem încrezători că vom anunța în curând un coridor temporar pentru strâmtoare”, a transmis Al Busaidi într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Gestionarea viitoare a strâmtorii și o soluție permanentă vor urma la momentul potrivit”, a adăugat ministrul omanez, subliniind că dialogul cu partenerii regionali urmărește susținerea păcii, cooperării, stabilității și libertății de navigație.

Negocierile dintre Teheran și Muscat au loc într-un context regional tensionat. În ultimele săptămâni, cele două state au încercat să găsească soluții pentru securizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică ce a devenit și un punct important în discuțiile blocate dintre Iran și Statele Unite, pe fondul lunilor de violențe din regiune.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian, fiind traversată de o parte semnificativă a exporturilor mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice restricție a navigației în această zonă poate afecta piețele energetice și lanțurile internaționale de aprovizionare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

iranomanstramtoarea ormuz

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină

Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte
Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA
Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”

Mai multe știri din Extern

Mai Multe