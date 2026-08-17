Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă se opune unui acord privind Strâmtoarea Ormuz: „Îi bombardăm de nu se văd”

Publicat 17 aug. 2026, 16:29 Actualizat 17 aug. 2026, 16:30

Președintele american Donald Trump amenință luni că va bombarda Omanul în cazul în care țara se va „pune în calea” unui acord privind Strâmtoarea Ormuz. Declarația vine în contextul în care Omanul și Iranul negociază de câteva săptămâni, fără participarea Statelor Unite, condițiile de traversare a acestei rute strategice, relatează AFP.

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