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Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă se opune unui acord privind Strâmtoarea Ormuz: „Îi bombardăm de nu se văd”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 16:29
Actualizat17 aug. 2026, 16:30

Președintele american Donald Trump amenință luni că va bombarda Omanul în cazul în care țara se va „pune în calea” unui acord privind Strâmtoarea Ormuz. Declarația vine în contextul în care Omanul și Iranul negociază de câteva săptămâni, fără participarea Statelor Unite, condițiile de traversare a acestei rute strategice, relatează AFP.

”Dacă Omanul se pune în calea noastră, îi bombardăm de nu se văd”, a declarat liderul de la Casa Albă unui jurnalist de la Fox News.

”Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi”

Anterior, președintele Statelor Unite a amenințat că va declara Strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite”, în contextul conflictului cu Iranul și al blocadei impuse de Washington.

Donaldt Trump a subliniat că măsura ar putea fi luată „destul de curând”, după ceea ce el consideră a fi înfrângerea Iranului.

”Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi”, a declarat liderul de la Casa Albă, vineri, făcând referire la controlul pe care Statele Unite îl exercită în prezent asupra traficului maritim prin această zonă, relatează The Guardian.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie.

În mod normal, prin această zonă trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol transportată pe mare, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte importante asupra piețelor internaționale.

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