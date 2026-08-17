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Avion al Forțelor Aeriene franceze, în flăcări după o aterizare de urgență pe șosea. Instructorul și elevul, răniți

Avion prăbușit / Captură video

Avion prăbușit / Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 14:42

Un avion folosit pentru formarea piloților Forțelor Aeriene franceze a aterizat de urgență pe un drum național din sudul Franței și a luat foc. Instructorul și elevul pilot aflați la bord au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale.

Forţele Aeriene franceze anunţă într-un comunicat că avionul se afla într-un ”zbor de instrucţie”, având la bord un instructor şi un elev pilot, amândoi fiind răniţi uşor,potrivit Le Figaro Marseille.

”Conştienţi, membrii echipajului au fost preuaţi imediat de către echipe medicale de la baza aeriană”, se arată în comunicat ul citat.

”A avut loc un incident în zbor. Avionul a trebuit să aterizeze de urgenţă şi a reuşit să aterizeze pe drumul naţional, în timp ce pe el circulau maşini. Aparent, la momentul aterizării a lovit parapetul şi a luat foc”, menționează aceeași sursă.

”Este o realizare”, a salutat primarul localităţii. ”Trebuie să aplaudăm dexteritatea profesorului instructor”, a transmis oficialul local.

Mobilizare impresionată la fața locului

Aproximativ 30 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, în condițiile în care riscul de propagare a focului în departamentul Bouches-du-Rhône era considerat redus.

Forțele Aeriene franceze au anunțat că au fost deschise două anchete pentru stabilirea cauzelor incidentului. Una este desfășurată de Biroul de Investigații privind Accidentele și Securitatea Aeronautică de Stat (BEA-E), iar cealaltă de Secția de Cercetare a Jandarmeriei Aeriene și Spațiale.

Aeronava implicată este un Cirrus SR-20, utilizat pentru pregătirea inițială a piloților Forțelor Aeriene și Spațiale franceze, inclusiv pentru însușirea tehnicilor de pilotaj și a noțiunilor de bază ale zborului.

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