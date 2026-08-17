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Extern· 2 min citire
Avion al Forțelor Aeriene franceze, în flăcări după o aterizare de urgență pe șosea. Instructorul și elevul, răniți
Avion prăbușit / Captură video
Un avion folosit pentru formarea piloților Forțelor Aeriene franceze a aterizat de urgență pe un drum național din sudul Franței și a luat foc. Instructorul și elevul pilot aflați la bord au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale.
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