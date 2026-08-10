Toni Neacșu critică afirmațiile privind operațiunea de la Cernavodă: „Cei 8 cm de creștere sunt de fapt 5 cm de scădere a cotei”

Fostul judecător CSM Adrian Toni Neacșu aduce critici dure la adresa modului în care autoritățile au prezentat rezultatele operațiunii speciale derulate pe Dunăre și acuză un „haos” în administrația centrală.
Reacția vine după ce deputatul Radu Miruță a lăudat succesul operațiunii de scufundare a barjelor pentru menținerea nivelului apei necesar răcirii Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, datele oficiale arătând însă o evoluție opusă.
Cifrele oficiale contrazic discursul triumfalist
Adrian Toni Neacșu atrage atenția că datele publice furnizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) arată o scădere continuă a nivelului Dunării, contrar declarațiilor entuziasmante ale oficialilor.
„Adevărul e că după ce Radu Miruță s-a împăunat cu reușita operațiunii speciale «barjele scufundate», de astăzi vor trebui să recunoască că cei 8 cm de creștere sunt de fapt 5 cm de scădere a cotei. Datele sunt publice, oficiale și ușor de verificat de oricine pe www.cotele-dunarii.ro sau în buletinele INH: vineri cota a fost -218, sâmbătă și duminică a staționat la -222, după marea scufundare, iar astăzi a scăzut până la -227”, a declarat fostul membru al CSM.
Fostul judecător subliniază că legătura dintre cota Dunării la Cernavodă și nivelul apei la gurile de aspirație ale centralei este una strânsă, menționând totodată experiența sa personală cu specificul zonei:
„Bineînțeles că sunt conștient că nivelul Dunării la Cernavodă este una, iar cota la gurile de aspirație ale centralei nucleare altceva (întâmplarea face să provin chiar din Cernavodă și să fi terminat liceul energetic de acolo), dar sunt în strânsă legătură.”
„Haos în administrație”: Decizii contradictorii la Nuclearelectrica
Pe lângă evoluția cotei apelor, Adrian Toni Neacșu evidențiază inconsecvența deciziilor de la nivelul conducerii Nuclearelectrica, invocând anunțurile recente privind funcționarea Unității 2.
„Doar pentru a sublinia cât haos este în administrația noastră, pe 31 iulie 2026 Nuclearelectrica anunțase și programase o oprire iminentă și a Unității 2 pe fondul scăderii nivelului apei, renunțând la asta fără prea multe explicații în ultimul moment. Cota la Cernavodă la momentul avertizării oficiale cu privire la oprirea Unității 2 era de -199 cm, iar în 31 iulie de -205. Debitul la Cernavodă era tot atunci 260 mc/s, acum e doar 198 mc/s”, arată fostul judecător.
În finalul intervenției sale, Neacșu susține că realitatea din teren impune o abordare mult mai rezervată din partea responsabililor din Guvern:
„Deci da, mesajele mai ponderate de azi cu privire la efectele operațiunii sunt cele care reflectă situația reală din teren, iar nu lăudăroșenia ministrului polivalent și multilateral Radu Miruță.”