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Politica· 1 min citire

Ședință extraordinară de guvern la ora 16:00. Bolojan îi convoacă de urgență astăzi pe miniștrii

Ședință de guvern

Ședință de guvern

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 14:54
Actualizat10 aug. 2026, 14:55

Ilie Bolojan i-a convocat într-o ședință de urgență în format hibrid pe miniștrii demiși din cabinetul său la ora 16:00.

UPDATE

Pe agenda ședinței extraordinare de la ora 16 se află: un proiect de HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Este foarte important ce se întâmplă astăzi la guvern și asta pentru că s-ar putea discuta inclusiv situația de la Cernavodă. Dunărea a scăzut de ieri și până astăzi cu 5 cm, așadar funcționarea centralei ar putea pune mari probleme în perioada imediat următoare. S-ar putea căuta astăzi noi soluții și noi măsuri.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Astăzi va avea loc o ședință extraordinară de guvern convocată de către premierul demis Ilie Bolojan.

Nu se cunoaște încă cum va arăta ordinea de zi. Cert este că, în mod normal, ședința de guvern avea loc joia.

Și săptămâna trecută au avut loc ședințe extraordinare, mai exact joi și vineri.

Rămâne de văzut ce proiecte vor fi discutate de miniștri în această ședință.

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