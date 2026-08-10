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Politica· 1 min citire
Ședință extraordinară de guvern la ora 16:00. Bolojan îi convoacă de urgență astăzi pe miniștrii
Ședință de guvern
Publicat10 aug. 2026, 14:54
Actualizat10 aug. 2026, 14:55
Ilie Bolojan i-a convocat într-o ședință de urgență în format hibrid pe miniștrii demiși din cabinetul său la ora 16:00.
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