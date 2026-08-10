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Politica· 2 min citire
PNL este dispus să accepte un Guvern tehnocrat pe termen scurt, însă pune condiții dure (SURSE)
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat10 aug. 2026, 11:38
SursăRealitatea PLUS
Partidul Național Liberal este pregătit să susțină varianta unui Executiv tehnocrat pentru depășirea impasului politic, însă le impune partenerilor de dialog un set de condiții extrem de severe. Potrivit unor surse din conducerea PNL, care au declarat pentru Realitatea Plus, liberalii vor ca depolitizarea să fie completă și să nu se limiteze doar la nivelul miniștrilor, ci să se extindă până la eșaloanele inferioare ale administrației centrale și locale.
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