Facturile la energie ar putea exploda. România a avut un deficit de aproximativ 1.800 MW la vârful de consum

Publicat 3 aug. 2026, 11:52 Sursă Realitatea PLUS

Facturile la electricitate ar putea crește în perioada următoare, dacă furnizorii vor cere tarife mai mari pentru a-și recupera pierderile provocate de criza energetică. Oficialii susțin că declararea stării de alertă nu înseamnă automat scumpiri pentru consumatorii casnici, însă o majorare nu este exclusă, conform Realitatea PLUS.

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