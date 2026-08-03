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Economie· 1 min citire
Facturile la energie ar putea exploda. România a avut un deficit de aproximativ 1.800 MW la vârful de consum
Facturi la energie
Publicat3 aug. 2026, 11:52
SursăRealitatea PLUS
Facturile la electricitate ar putea crește în perioada următoare, dacă furnizorii vor cere tarife mai mari pentru a-și recupera pierderile provocate de criza energetică. Oficialii susțin că declararea stării de alertă nu înseamnă automat scumpiri pentru consumatorii casnici, însă o majorare nu este exclusă, conform Realitatea PLUS.
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