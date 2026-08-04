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Economie· 1 min citire
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026. Energia, cel mai mare avans
Centrala energonucleară de la Cernavodă
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe total piață internă și externă, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).
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