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Economie· 2 min citire
Gaura din buget se adâncește! Statul s-a mai împrumutat cu un miliard de lei de la bănci
Foto/Arhivă
Statul continuă seria împrumuturilor: Finanțele au atras luni încă 1,099 miliarde de lei de la băncile comerciale. Titlurile de stat emise au o maturitate reziduală de 24 de luni și un randament mediu anual de 6,25%, conform BNR.
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