Bolojan fuge de întrebările jurnaliștilor. Tăcere totală când a fost întrebat despre criza din spitale și carburanți

Publicat 27 iul. 2026, 17:37 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan fuge de întrebări și responsabilitate! Premierul demis a tăcut mâlc atunci când a fost întrebat de grava uriașă din spitale și despre riscul de penurie de carburanți.

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