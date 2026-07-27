S-a votat în Parlament. Măsuri de urgență pentru carburanți, după ce motorina s-a apropiat de 10 lei litrul

Parlamentul a aprobat măsurile pregătite pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în contextul în care motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar sortimentele premium au ajuns la valori tot mai ridicate. Proiectul a trecut de votul plenului cu 116 voturi pentru.
Noile prevederi stabilesc cadrul prin care autoritățile pot interveni atunci când apar dezechilibre majore pe piața carburanților, inclusiv prin modificarea accizei în funcție de evoluția prețurilor.
Acciza dinamică înlocuiește reducerea TVA
Înainte de votul din plen, proiectul a fost analizat și avizat în Comisia pentru buget-finanțe a Senatului.
Printre măsurile prevăzute se numără posibilitatea declarării stării de urgență pe piața carburanților, limitarea exporturilor de motorină, reducerea cantității obligatorii de biocarburant, diminuarea adaosului comercial și introducerea unei accize dinamice.
Inițial, PSD propusese reducerea TVA, însă această variantă a fost abandonată după discuțiile dintre partidele parlamentare, fiind înlocuită cu mecanismul accizei dinamice.
Reducerea accizei poate ajunge la 68 de bani pe litru
Fostul ministru al Energiei și deputatul PSD Bogdan Ivan a explicat că noul mecanism urmărește menținerea unui preț suportabil pentru motorină.
„E un proiect care prevede o reducere e prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră, crearea unui cadru general pentru acest lucru, ca el să poată să fie actualizat ori de câte ori este nevoie prin Hotărâri de Guvern. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanți în cuantum mult mai mare decât este azi. vorbim la nivelul actual al prețului motorinei la pompă de o reducere cu , deci reducere cu 34 de bani pe litrul de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internațională a prețului motorinei și a petrolului vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani în funcție de prețul final, cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.”
Ministrul Finanțelor explică de ce a fost eliminată reducerea TVA
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că propunerea privind reducerea TVA a fost retrasă deoarece nu respecta legislația europeană și ar fi transmis un semnal negativ agențiilor internaționale de rating.
„Au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Și suntem astăzi într-o situație deosebită, așteptam raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating, Moodies săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuti legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm. Trebuie să luam în calcul și faptul că orice fel de plafonare are un grad de risc și încercăm să-l mitigăm cât de mult posibil, dar acest grad de risc în privința penuriei există.”
Alte două proiecte au trecut de votul Parlamentului
În aceeași ședință, parlamentarii au adoptat și proiectul privind bonusurile de performanță din cadrul ANAF.
Actul normativ a fost aprobat cu 73 de voturi pentru, 11 împotrivă și 28 de abțineri.
De asemenea, a fost adoptată și legea pentru modificarea și completarea Codului administrativ, care a primit 87 de voturi pentru, 10 împotrivă și 30 de abțineri.