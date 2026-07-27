S-a votat în Parlament. Măsuri de urgență pentru carburanți, după ce motorina s-a apropiat de 10 lei litrul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:42

Parlamentul a aprobat măsurile pregătite pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în contextul în care motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar sortimentele premium au ajuns la valori tot mai ridicate. Proiectul a trecut de votul plenului cu 116 voturi pentru.

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