O cunoscută designeriță din România a murit după lupta cu o boală gravă. Mesajul de adio care a emoționat mii de oameni: „Să vă aduceți aminte de mine”

Lumea creatorilor de obiecte decorative din România este în doliu după moartea Oanei Adiaconiței, o designeriță apreciată pentru talentul și creativitatea sa. După o perioadă îndelungată în care s-a luptat cu o boală gravă, aceasta s-a stins din viață, lăsând în urmă un mesaj de rămas-bun care a impresionat profund comunitatea care i-a urmărit activitatea.
Oana Adiaconiței a pierdut lupta cu boala
Oana Adiaconiței era cunoscută în mediul online datorită creațiilor sale handmade și obiectelor decorative realizate cu pasiune. De-a lungul anilor, și-a construit o comunitate numeroasă de admiratori, care i-au apreciat atât talentul artistic, cât și optimismul cu care a înfruntat problemele de sănătate.
Chiar și în cele mai dificile momente, designerița și-a continuat activitatea, încercând să rămână aproape de cei care îi apreciau munca. Printre proiectele sale s-a numărat și realizarea unui obiect decorativ dedicat familiei regretatei make-up artiste Anca Molnar, gest care a fost apreciat de numeroși urmăritori.
Mesajul de adio care a emoționat mii de oameni
Cu puțin timp înainte de deces, pe pagina sa de Facebook a fost publicat un mesaj de rămas-bun, în care Oana Adiaconiței le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături și le-a transmis ultimele sale gânduri.
În mesaj, aceasta mărturisea că a sperat până în ultima clipă că va învinge boala, însă a acceptat că destinul său urma un alt drum. Totodată, le-a cerut iertare celor pe care i-ar fi putut răni și i-a rugat să își amintească de ea așa cum era înainte ca boala să îi schimbe viața.
Cuvintele sale au fost distribuite de mii de persoane și au fost însoțite de sute de mesaje de condoleanțe și de susținere pentru familie.
Un apropiat a confirmat vestea tristă
La scurt timp după apariția mesajului de adio, un apropiat al Oanei Adiaconiței a anunțat că aceasta s-a stins din viață.
Anunțul a provocat un val de reacții în mediul online, iar cei care au cunoscut-o au vorbit despre bunătatea, sensibilitatea și pasiunea cu care și-a dedicat viața creației.
Când va avea loc înmormântarea
Familia și prietenii se pregătesc acum să îi aducă un ultim omagiu.
Potrivit informațiilor transmise de apropiați, trupul neînsuflețit al Oanei Adiaconiței va fi depus timp de două zile la capela din Râmnicu Vâlcea, unde cei care au cunoscut-o îi vor putea aduce un ultim omagiu.
Ulterior, sicriul va fi transportat în Comănești, în localitatea Lunca Asău, unde va avea loc slujba religioasă și ceremonia de înmormântare.
Dispariția Oanei Adiaconiței a lăsat un gol în rândul celor care i-au urmărit activitatea și i-au apreciat creațiile. Numeroși prieteni, clienți și colaboratori au transmis mesaje de condoleanțe, descriind-o drept o persoană talentată, puternică și dedicată.