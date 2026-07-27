O cunoscută designeriță din România a murit după lupta cu o boală gravă. Mesajul de adio care a emoționat mii de oameni: „Să vă aduceți aminte de mine”

Publicat 27 iul. 2026, 17:10 Actualizat 27 iul. 2026, 17:16

Lumea creatorilor de obiecte decorative din România este în doliu după moartea Oanei Adiaconiței, o designeriță apreciată pentru talentul și creativitatea sa. După o perioadă îndelungată în care s-a luptat cu o boală gravă, aceasta s-a stins din viață, lăsând în urmă un mesaj de rămas-bun care a impresionat profund comunitatea care i-a urmărit activitatea.

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