Cabral are o nouă iubită, după divorț 

Cabral și-a făcut de cap pe litoral cu o șatenă. Cei doi s-au distrat și s-au sărutat cu patos într-un club, apoi au ajuns în aceeași cameră de hotel.
Cabral a ajuns la club cu vreo patru prieteni, a conversat cu câteva tinere, dar fără să fie prea apropiat de ele, apoi, când și-a făcut apariția șatena, s-a topit tot. Cei doi s-au îmbrățișat, s-au sărutat cu patos și au dansat împreună pe piesa lui Alex Velea: „Dragostea se face-n minim doi, e secret, rămâne între noi”.
În jurul orei 00:20, Cabral și șatena au plecat din club și au așteptat un taxi. „Gesturile tandre au continuat, s-au ținut de mână, au dansat pe străzi, s-au mai „giugiulit” puțin. Uff, zici că asistăm la o dragoste adolescentină!❤️ Nice! Ajunge și taxi-ul și îi duce pe cei doi la cazare”, a scris CanCan, care a și publicat imagini cu cei doi îndrăgostiți.
La mijlocul lunii mai, Cabral și Andreea Ibacka au anunțat oficial că divorțează.
„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns.
Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a fost mesajul publicat de cei doi pe Instagram.
Andreea Ibacka își construiește casă după divorțul de Cabral
Andreea Ibacka și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare după ce a publicat imagini de pe un șantier. Mulți au crezut că actrița amenajează o locuință deja achiziționată, însă aceasta a explicat că își construiește o casă în Năvodari. Vedeta susține că proiectul începe să prindă contur, chiar dacă lucrările sunt în desfășurare.
„Oscilez zilnic între ‘o să iasă superb’ și ‘trăiesc într-un grup de WhatsApp cu meșterii’. Căsuța de la mare prinde contur, iar eu prind răbdare. Mereu mai durează «puțin». Da, marea are efect terapeutic. Dar momentan o privesc de pe șantier”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.
În această perioadă, actrița își împarte timpul între București și Năvodari, pentru a putea urmări evoluția lucrurilor. Andreea a mărturisit că programul său este unul încărcat, dar încearcă să gestioneze toate responsabilitățile care au apărut odată cu noul proiect.
„O săptămână cât trei, între București și Năvodari (de cele mai multe ori). Cu glow de filmare și mood de montat finisaje interioare. Dar printre atâtea responsabilități, imediat după filmarea de azi, mi-am amintit și de promisiunea față de mine, așa că am ajuns la pilates”, a mai scris Andreea Ibacka pe Instagram.