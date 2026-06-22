Doliu în lumea televiziunii. A murit James Burrows, regizorul care a contribuit la succesul serialului „Friends”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 20:40

Industria divertismentului este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai respectați regizori de televiziune din ultimele decenii. James Burrows, omul din spatele unor seriale care au marcat generații întregi de telespectatori, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre doliu