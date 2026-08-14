Cseke Attila, despre spitalele finanțate prin PNRR: Lucrările au fost reluate, dar există probleme la Târgu Mureș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:32

Lucrările la două spitale finanțate prin PNRR, Institutul „Marius Nasta” din București și Spitalul Județean de Urgență Bistrița, au fost deblocate și se desfășoară intens, a anunțat vineri ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. La Institutul Inimii din Târgu Mureș, autoritățile încearcă să rezolve problemele legate de racordarea la utilități.

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