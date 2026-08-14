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Sanatate· 2 min citire
Cseke Attila, despre spitalele finanțate prin PNRR: Lucrările au fost reluate, dar există probleme la Târgu Mureș
Cseke Attila
Lucrările la două spitale finanțate prin PNRR, Institutul „Marius Nasta” din București și Spitalul Județean de Urgență Bistrița, au fost deblocate și se desfășoară intens, a anunțat vineri ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. La Institutul Inimii din Târgu Mureș, autoritățile încearcă să rezolve problemele legate de racordarea la utilități.
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