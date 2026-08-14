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Sanatate· 2 min citire

Cseke Attila, despre spitalele finanțate prin PNRR: Lucrările au fost reluate, dar există probleme la Târgu Mureș

Cseke Attila

Cseke Attila

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:32

Lucrările la două spitale finanțate prin PNRR, Institutul „Marius Nasta” din București și Spitalul Județean de Urgență Bistrița, au fost deblocate și se desfășoară intens, a anunțat vineri ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. La Institutul Inimii din Târgu Mureș, autoritățile încearcă să rezolve problemele legate de racordarea la utilități.

"La Ministerul Sănătății, prioritare sunt închiderea investițiilor la spitale. După cum știți, imediat după preluarea mandatului, ne-am confruntat cu câteva blocaje, care au fost și administrative, și financiare. Am avut două construcții de spitale noi unde s-au oprit lucrările, antreprenorii au plecat de pe șantier, imediat la câteva zile după preluarea mandatului, din cauza neplății facturilor și din cauza unor probleme administrative. Le-am rezolvat în scurt timp. S-au dat hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor, s-au găsit resursele financiare necesare și s-au plătit la zi aceste facturi. Drept urmare, pe ambele șantiere, dacă ne referim la Spitalul 'Marius Nasta' din București și la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, se lucrează intens, cu sute de muncitori, și promisiunile sunt acelea că ne vom încadra în termen, chiar dacă o anumită perioadă nu s-a lucrat", a declarat ministrul.

Cseke Attila a menționat că, la finalizare, întotdeauna mai pot să apară probleme.

"Pot să vă spun una dintre ele. La Institutul Inimii din Târgu Mureș, marți am fost informat că avem probleme legate de racordările la utilități. Am instituit un comandament local la Prefectura județului Mureș și cred că avem speranțe bune că aceste lucruri se vor debloca", a transmis acesta.

Cseke Attila a subliniat că implicarea trebuie să fie a tuturor. 'Nu poate numai ministrul să rezolve sau un prefect să rezolve aceste chestiuni', a spus acesta.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat, vineri, la Blaj, la inaugurarea creșei cu numărul 103 prin programul guvernamental de construire creșe 'Sfânta Ana'.

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