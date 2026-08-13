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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai ușor să ne concentrăm dimineața?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 10:27
Actualizat13 aug. 2026, 10:32

De ce ne este mai ușor să ne concentrăm dimineața? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rutina zilnică ce ne permite să avem randament maxim.

 De ce ne este mai ușor să ne concentrăm dimineața?

Pentru mulți oameni, dimineața este momentul de maximă claritate.

Creierul este odihnit, iar nivelul de energie este mai stabil. În plus, există mai puține distrageri.

Pe măsură ce ziua avansează, resursele mentale scad. De aceea, sarcinile importante sunt mai eficiente dimineața.

Nu este o regulă universală, dar este frecventă. Momentul contează. Nu doar efortul. 

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