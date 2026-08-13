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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai ușor să ne concentrăm dimineața?
Publicat13 aug. 2026, 10:27
Actualizat13 aug. 2026, 10:32
De ce ne este mai ușor să ne concentrăm dimineața? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rutina zilnică ce ne permite să avem randament maxim.
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