Directorii din Uzinelor Mecanice București și Plopeni, din nou în fața judecătorilor. DNA cere arestarea preventivă

Publicat 13 aug. 2026, 10:02 Sursă Realitatea PLUS

Curtea de Apel București urmează să decidă joi dacă cei trei directori ai Uzinelor Mecanice București și Plopeni vor rămâne în arest la domiciliu sau vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cei trei au contestat măsura arestului la domiciliu, iar instanța a rămas în pronunțare.

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