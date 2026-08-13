Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Directorii din Uzinelor Mecanice București și Plopeni, din nou în fața judecătorilor. DNA cere arestarea preventivă

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 10:02
SursăRealitatea PLUS

Curtea de Apel București urmează să decidă joi dacă cei trei directori ai Uzinelor Mecanice București și Plopeni vor rămâne în arest la domiciliu sau vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cei trei au contestat măsura arestului la domiciliu, iar instanța a rămas în pronunțare.

500.000 de euro, ridicați din casa unuia dintre directori

Procurorii DNA au cerut între timp înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă, în contextul extinderii anchetei privind presupuse fapte de corupție. Potrivit anchetatorilor, cei trei directori ar fi primit în repetate rânduri bani pentru a favoriza anumite contracte.

În urma perchezițiilor efectuate în dosar, procurorii au descoperit sume importante de bani ascunse în plicuri și pungi. Doar din locuința uneia dintre persoanele vizate, anchetatorii au ridicat aproximativ 500.000 de euro.

Ancheta DNA a fost extinsă, iar potrivit informațiilor din dosar urmează să fie efectuate și percheziții informatice pentru strângerea de noi probe.

Decizia Curții de Apel București va stabili dacă cei trei directori vor rămâne sub măsura arestului la domiciliu sau dacă vor fi plasați în arest preventiv.

Cei trei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

curtea de apelarmamentdirectori

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe