Prințesa Eugenie a devenit mamă pentru a treia oară. Fetița s-a născut la Lisabona

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:06

Prințesa britanică Eugenie, una dintre nepoatele regelui Charles al III-lea, și soțul ei, Jack Brooksbank, au anunțat marți nașterea celui de-al treilea copil al lor, o fetiță venită pe lume în Portugalia, potrivit agențiilor internaționale de presă.

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