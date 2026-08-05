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Prințesa Eugenie a devenit mamă pentru a treia oară. Fetița s-a născut la Lisabona
Foto Profimedia
Prințesa britanică Eugenie, una dintre nepoatele regelui Charles al III-lea, și soțul ei, Jack Brooksbank, au anunțat marți nașterea celui de-al treilea copil al lor, o fetiță venită pe lume în Portugalia, potrivit agențiilor internaționale de presă.
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