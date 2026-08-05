Realitatea.NET
Monden· 1 min citire

Prințesa Eugenie a devenit mamă pentru a treia oară. Fetița s-a născut la Lisabona

Foto Profimedia

Foto Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:06

Prințesa britanică Eugenie, una dintre nepoatele regelui Charles al III-lea, și soțul ei, Jack Brooksbank, au anunțat marți nașterea celui de-al treilea copil al lor, o fetiță venită pe lume în Portugalia, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Fetița s-a născut luni, într-un spital din Lisabona, și a cântărit 2,98 kilograme. Reprezentanții familiei au transmis că atât mama, cât și nou-născutul sunt într-o stare bună.

„Eu și Jack suntem încântați să anunțăm venirea pe lume a unei fetițe în familia Brooksbank. Suntem îndrăgostiți nebunește de ea”, a scris prințesa Eugenie într-un mesaj publicat pe Instagram.

Și Palatul Buckingham a reacționat după anunțul făcut de cuplu. Într-un comunicat oficial, Casa Regală britanică a transmis că „Majestățile Lor Regele și Regina și ceilalți membri ai familiei regale sunt încântați de această veste”.

Prințesa Eugenie este fiica cea mică a prințului Andrew și a lui Sarah Ferguson, ducesă de York. Ea și Jack Brooksbank mai au doi copii: August, născut în februarie 2021, și Ernest, născut în iunie 2023.

Eugenie și Jack Brooksbank s-au căsătorit în octombrie 2018, la Castelul Windsor. Brooksbank lucrează în domeniul marketingului și al ospitalității.

În prezent, prințesa ocupă locul al 12-lea în ordinea de succesiune la tronul britanic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

printesa eugenie a nascut

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Monden

Mai Multe