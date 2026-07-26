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Prezentatoarea TV care se iubește cu un bărbat de 85 de ani. Dragoste fără limite
Prezentatoare și iubitul
Publicat26 iul. 2026, 11:42
SursăRealitatea PLUS
O frumoasă prezentatoare TV și fostul șef al fotbalului brazilian, trăiesc o poveste de dragoste care continuă să uimească. Între cei doi există o diferență de 53 de ani, însă acest lucru nu le-a stat niciodată în calea fericirii. Imaginile cu cei doi au făcut înconjurul lumii.
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