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Prezentatoarea TV care se iubește cu un bărbat de 85 de ani. Dragoste fără limite

Prezentatoare și iubitul

Prezentatoare și iubitul

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 11:42
SursăRealitatea PLUS

O frumoasă prezentatoare TV și fostul șef al fotbalului brazilian, trăiesc o poveste de dragoste care continuă să uimească. Între cei doi există o diferență de 53 de ani, însă acest lucru nu le-a stat niciodată în calea fericirii. Imaginile cu cei doi au făcut înconjurul lumii.

Femeia demonstrează că iubirea nu are vârstă

Povestea de iubire a început în 2019, dar anunțul oficial a apărut în spațiul public în 2021, de ziua lui Marco Polo del Nero, fostul șef al fotbalului brazilian.

Relația lor a atras atenția încă din primele momente în care a devenit publică, iar imaginile cu cei doi au stârnit valuri de comentarii. Cu toate acestea, cuplul a ales să ignore criticile și să își trăiască iubirea fără să țină cont de părerile celor din jur.

Marco Polo Del Nero este un nume cunoscut în fotbalul brazilian, dar și o personalitate controversată. În ciuda trecutului său, fostul oficial se bucură de o avere impresionantă, estimată la câteva milioane de euro.

Totodată, Clara Brasil este și ea în atenția publicului de mulți ani, tânăra în vârstă de 32 de ani este prezentatoarea unei emisiuni dedicată animalelor de companie, iar o dată cu relația cu fostul șef al fotbalului brazilian a ajuns cunoscută în presa internațională.

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