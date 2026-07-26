Premieră medicală în România: pacientă de 18 ani, transportată cu elicopterul Black Hawk de la Craiova la București în timp ce era conectată la ECMO

O pacientă de 18 ani, aflată în stare critică și conectată la un sistem ECMO, a fost transportată în premieră de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Misiunea a avut loc în noaptea de 25 spre 26 iulie și a permis transferul rapid al tinerei către centrul specializat de la Spitalul Floreasca.
Operațiunea a fost coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu UPU-SMURD București. Pacienta a fost preluată de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și transportată la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, unde funcționează un centru specializat în terapia ECMO.
Pacienta a fost stabilizată înainte de decolare
Înainte ca transportul să poată fi realizat, o echipă multidisciplinară de la Spitalul Floreasca s-a deplasat la Craiova pentru a evalua starea pacientei și pentru a începe tratamentul necesar. Din echipă au făcut parte trei medici specializați în medicină de urgență, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară.
Medicii au realizat canularea pacientei, au conectat-o la sistemul ECMO și au stabilizat-o înainte de îmbarcarea în elicopter. Pe tot parcursul zborului spre București, starea tinerei și funcționarea aparatului au fost supravegheate permanent, până la predarea acesteia către centrul specializat de la Spitalul Floreasca.
De ce a fost folosit un elicopter Black Hawk
Elicopterul Black Hawk a fost ales datorită vitezei mari de deplasare, autonomiei și spațiului suficient pentru echipamentele medicale și personalul care însoțea pacienta. Aceste caracteristici au permis reducerea timpului de transfer și transportarea tinerei în condiții potrivite pentru starea sa critică.
Un asemenea transport presupune mai mult decât simpla deplasare a pacientului între două spitale. Aparatura trebuie să funcționeze fără întrerupere, iar echipa medicală trebuie să poată interveni imediat dacă starea pacientului se schimbă în timpul zborului.
Prima misiune de acest tip pentru echipa de la Floreasca
Aceasta este prima misiune de transfer aeromedical între spitale a unui pacient conectat la ECMO realizată de echipa multidisciplinară a Spitalului Floreasca. Cei trei medici implicați în operațiune au urmat recent o pregătire într-un centru specializat din Germania, cu sprijinul Fundației pentru SMURD.
România a mai efectuat în ultimii ani transporturi similare prin echipele medicale din centrele universitare din Iași și Oradea, folosind elicoptere SMURD și Black Hawk. Noua misiune arată că această capacitate există acum și la Spitalul Floreasca, ceea ce poate permite transferul mai rapid al pacienților critici către centrele unde pot primi tratamente complexe.
Ce este terapia ECMO
ECMO, sau oxigenarea extracorporală cu membrană, este o formă avansată de susținere a vieții, folosită în cazul pacienților aflați în stare foarte gravă. Aparatul preia temporar o parte dintre funcțiile inimii sau ale plămânilor atunci când aceste organe nu mai pot asigura oxigenarea și circulația necesare organismului.