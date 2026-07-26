Premieră medicală în România: pacientă de 18 ani, transportată cu elicopterul Black Hawk de la Craiova la București în timp ce era conectată la ECMO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 10:23

O pacientă de 18 ani, aflată în stare critică și conectată la un sistem ECMO, a fost transportată în premieră de la Craiova la București cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Misiunea a avut loc în noaptea de 25 spre 26 iulie și a permis transferul rapid al tinerei către centrul specializat de la Spitalul Floreasca.

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