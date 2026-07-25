Frații Tate, filmați ca în filme cu o zi înainte de arestarea lor. Capturarea a fost semnată prin FaceTime

Publicat 25 iul. 2026, 20:39 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii din ancheta fraților Tate, arestați în Statele Unite ale Americii! Aceștia au fost filați cu o zi înainte de încătușare. Autoritățile americane le urmăreau fiecare mișcare, iar în culise se lucra contra cronometru pentru prinderea lor. Procedura a fost pusă la punct atât de rapid, iar potrivit documentului federal, plângerea procurorilor a fost confirmată sub jurământ în fața judecătoarei printr-un apel FaceTime.

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