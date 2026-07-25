Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Frații Tate, filmați ca în filme cu o zi înainte de arestarea lor. Capturarea a fost semnată prin FaceTime

Frații Tate (foto: profimedia)

Frații Tate (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS

Apar noi detalii din ancheta fraților Tate, arestați în Statele Unite ale Americii! Aceștia au fost filați cu o zi înainte de încătușare. Autoritățile americane le urmăreau fiecare mișcare, iar în culise se lucra contra cronometru pentru prinderea lor. Procedura a fost pusă la punct atât de rapid, iar potrivit documentului federal, plângerea procurorilor a fost confirmată sub jurământ în fața judecătoarei printr-un apel FaceTime.

Frații Tate au fost supravegheați de agenții federali încă din momentul în care au pășit în Statele Unite ale Americii. Aceștia au fost la Washington, unde s-au și pozat din fața Capitoliului din Washington.

Frații Tate, filați cu o zi înainte de încătușare

Frații britanici au ajuns apoi în Miami, unde Andrew Tate urma să prezinte o gală. Cei doi au fost reținuți de agenții US Marshals, înainte ca Andrew să-și facă apariția la show.

Totul a fost pus la cale după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru noi acuzații grave de viol și trafic de persoane.

„În total, 38 de noi acuzații au fost acum autorizate împotriva lui Andrew și Tristan Tate, ridicând numărul total de acuzații aduse la 59. Acuzațiile se referă la șapte victime, acoperind o perioadă din 2010 până în 2017.”, a declarat Karena Thomas, procuror britanic.

„Clienții mei au susținere din partea fiecărei persoane cu o minte rezonabilă, fie că sunt din Statele Unite ale Americii sau din străinătate. Toata lumea știe că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați.”, a declarat Joe McBride, avocatul fraților Tate.

Potrivit documentelor oficiale, plângerea a fost semnată în fața magistratului prin FaceTime, pe 18 iulie 2026, la Miami. Documentele au devenit publice abia după prinderea lor, când pericolul ca aceștia să dispară nu mai exista. Dosarul lui Andrew a fost introdus pe rolul instanței federale din Florida, iar pentru Tristan a fost deschisă o procedură paralelă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fratii Tatearestaresua

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe