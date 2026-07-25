Austria se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE: „Nu este posibilă la cerere”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 16:16

Austria se pronunţă împotriva unei aderări rapide a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar ministrul austriac pentru afaceri europene, Claudia Bauer, afirmă că Kievul nu poate impune un calendar pentru intrarea în blocul comunitar. Poziţia Vienei vine după ce preşedintele Volodimir Zelenski a indicat anul 2027 drept ţintă pentru aderarea Ucrainei la UE.

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