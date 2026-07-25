Austria se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE: „Nu este posibilă la cerere”

Austria se pronunţă împotriva unei aderări rapide a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar ministrul austriac pentru afaceri europene, Claudia Bauer, afirmă că Kievul nu poate impune un calendar pentru intrarea în blocul comunitar. Poziţia Vienei vine după ce preşedintele Volodimir Zelenski a indicat anul 2027 drept ţintă pentru aderarea Ucrainei la UE.
”Impresia mea este că preşedintele ucrainean, în ultimele luni, a atras atenţia frecvent asupra sa dorind să dicteze o dată de aderare a ţării sale la UE”, a declarat Bauer pentru ediţia de duminică a publicaţiei Welt, potrivit dpa, preluată de Agerpres.
„O aderare accelerată la cerere nu este, evident, posibilă”, a adăugat oficialul austriac.
Reguli identice pentru candidaţi
Claudia Bauer a arătat că Uniunea Europeană trebuie să analizeze cu atenţie capacitatea sa de a integra noi state membre. Ea a apreciat că intrarea Ucrainei, cu aproximativ 39 de milioane de locuitori şi o structură agricolă diferită de cea a statelor membre, ar modifica semnificativ funcţionarea Uniunii.
Ministrul a avertizat totodată asupra riscului creării unei „comunităţi cu două viteze”, în cazul în care Ucraina ar beneficia de o procedură excepţională.
„Toate ţările candidate, inclusiv Ucraina, trebuie să respecte aceleaşi reguli şi să-şi câştige aderarea prin propriile eforturi”, a subliniat Bauer.
Ţinta lui Zelenski, contestată
Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri stabilirea unui calendar concret pentru aderarea Ucrainei la UE, susţinând că integrarea europeană reprezintă şi o garanţie de securitate pentru ţara sa. Preşedintele ucrainean a indicat anterior anul 2027 ca obiectiv pentru finalizarea procesului.
Ideea este însă privită cu scepticism în mai multe capitale europene. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în ianuarie că o aderare la 1 ianuarie 2027 este „exclusă” şi a insistat că Ucraina trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de aderare ale UE.
Variantă de tranziţie
La nivel european a fost discutată şi o formulă de integrare temporară, denumită uneori „aderare lite”, prin care Ucraina ar putea participa la reuniuni şi summituri ale Uniunii, fără drept de vot şi fără acces imediat la toate beneficiile statutului deplin de stat membru. Propunerea a întâmpinat însă rezerve atât în rândul unor state UE, cât şi al altor ţări candidate.
Bruxellesul şi capitalele europene insistă că Ucraina trebuie să continue reformele privind statul de drept, independenţa justiţiei şi combaterea corupţiei înainte ca procesul de aderare să poată avansa decisiv.