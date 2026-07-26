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Extern· 2 min citire
Petrolier lovit de o mină navală în Strâmtoarea Ormuz. Presa iraniană: Nava se abătuse de la ruta impusă de Teheran
Strâmtoarea Ormuz
Un petrolier a explodat duminică în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit o mină navală, relatează presa iraniană. Incidentul ar fi avut loc după ce nava s-a abătut de la ruta de navigație stabilită de autoritățile de la Teheran.
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