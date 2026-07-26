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Petrolier lovit de o mină navală în Strâmtoarea Ormuz. Presa iraniană: Nava se abătuse de la ruta impusă de Teheran

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 17:56

Un petrolier a explodat duminică în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit o mină navală, relatează presa iraniană. Incidentul ar fi avut loc după ce nava s-a abătut de la ruta de navigație stabilită de autoritățile de la Teheran.

O sursă informată a declarat pentru site-ul Defapress că petrolierul nu a respectat traseul desemnat de Iran înainte de a intra în coliziune cu mina, potrivit agenției semioficiale Mehr, citată de agenția turcă Anadolu.

Nu există victime. Identitatea navei, neprecizată

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat dacă există victime, nu au precizat identitatea navei și nici amploarea pagubelor provocate de explozie.

La 26 iunie, Iranul avertizase că tranzitarea Strâmtorii Ormuz este permisă doar prin rutele de navigație stabilite de Teheran. Autoritățile iraniene susțin că navele trebuie să folosească un culoar apropiat de coastele iraniene, administrat de Iran.

Incidentul are loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran. Washingtonul a lansat în ultimele săptămâni atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns prin lovirea unor ținte pe care le-a descris drept facilități și echipamente militare americane din mai multe state ale regiunii.

La 8 iulie, președintele american Donald Trump a afirmat că memorandumul de înțelegere încheiat luna precedentă cu Iranul este „încheiat”, acuzând Teheranul că a încălcat acordul. Declarația a venit după atacurile asupra a trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz și reapariția disputelor privind securitatea și regulile de navigație în zonă.

SUA cer libertate deplină de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute mondiale pentru transportul petrolului. Iranul insistă însă ca navele să respecte sistemul de tranzit stabilit de autoritățile iraniene.

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