Petrolier lovit de o mină navală în Strâmtoarea Ormuz. Presa iraniană: Nava se abătuse de la ruta impusă de Teheran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 17:56

Un petrolier a explodat duminică în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit o mină navală, relatează presa iraniană. Incidentul ar fi avut loc după ce nava s-a abătut de la ruta de navigație stabilită de autoritățile de la Teheran.

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