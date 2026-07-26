Serviciile britanice avertizează: „Rusia ar putea provoca o confruntare directă cu NATO în următoarele luni”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 13:27

Rusia ar putea încerca, în următoarele luni, să provoace o confruntare directă cu statele NATO, pentru a testa coeziunea alianței și reacția noului guvern britanic. Avertismentul vine din partea unor surse din serviciile britanice de informații, citate de publicația The Mail on Sunday.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vladimir putinnatoRusia