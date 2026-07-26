Serviciile britanice avertizează: „Rusia ar putea provoca o confruntare directă cu NATO în următoarele luni”

Rusia ar putea încerca, în următoarele luni, să provoace o confruntare directă cu statele NATO, pentru a testa coeziunea alianței și reacția noului guvern britanic. Avertismentul vine din partea unor surse din serviciile britanice de informații, citate de publicația The Mail on Sunday.
Oficialii din domeniul informațiilor consideră că președintele rus Vladimir Putin ar putea profita de schimbarea conducerii de la Londra și de faptul că atenția administrației americane este concentrată asupra tensiunilor cu Iranul.
Moscova ar pregăti o acțiune pentru a testa NATO
Una dintre sursele citate susține că există „o convingere tot mai puternică” potrivit căreia Moscova pregătește o acțiune prin care să testeze capacitatea de reacție a NATO. În evaluarea serviciilor britanice, un astfel de scenariu ar fi favorizat de mai mulți factori, printre care concentrarea președintelui american Donald Trump asupra crizei din Orientul Mijlociu și semnalele privind apariția unor tensiuni în conducerea Ucrainei. Evoluția războiului din Ucraina ar putea influența, de asemenea, deciziile Kremlinului. Sursele susțin că Vladimir Putin ar considera că poziția Rusiei riscă să se deterioreze în cazul în care Moscova nu reușește să schimbe ritmul operațiunilor de pe front.
Sursele citate afirmă că Moscova ar putea încerca să afle dacă schimbarea guvernului de la Londra a produs și o modificare a poziției Marii Britanii față de Rusia și față de sprijinul acordat Ucrainei. O eventuală acțiune provocatoare ar putea avea rolul de a testa diferențele de abordare dintre actuala administrație britanică și cea anterioară, dar și hotărârea noii conduceri de a răspunde unei escaladări. Autoritățile britanice urmăresc și activitatea flotei comerciale ruse care transportă petrol, în pofida sancțiunilor impuse de statele occidentale.
Potrivit publicației, unele nave și-ar fi modificat traseele după ce un petrolier a fost interceptat luna trecută în Canalul Mânecii de comando-uri ale Royal Marines. Acestea ar naviga acum spre Oceanul Atlantic pe la nordul Insulelor Shetland. O fregată rusă ar fi desfășurat recent și exerciții de artilerie cu muniție reală în apropierea coastelor sud-vestice ale Marii Britanii. Incidentul a atras atenția autorităților de la Londra.
Măsuri de securitate sporite la baza RAF Fairford
Avertismentele legate de Rusia vin într-un context de securitate tensionat, marcat și de amenințările Iranului la adresa bazelor militare britanice folosite de forțele americane. Serviciile secrete britanice ar fi intensificat măsurile de protecție la baza aeriană RAF Fairford, utilizată de aviația Statelor Unite.
Există și îngrijorări privind vulnerabilitatea Marii Britanii în fața unor eventuale atacuri cu rachete balistice. Analistul militar Tim Ripley susține că anumite rachete iraniene ar putea avea raza de acțiune necesară pentru a lovi ținte de pe teritoriul Regatului Unit. Ministerul britanic al Apărării a transmis că forțele armate sunt pregătite în permanență să răspundă amenințărilor aeriene și atacurilor cu rachete.
Londra avertizează Rusia să nu testeze hotărârea Marii Britanii
Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Guvernul de la Londra își menține angajamentul față de apărarea aliaților și descurajarea oricărei agresiuni.
„Rusia nu ar trebui să aibă niciun dubiu în privința hotărârii acestui guvern și a prim-ministrului de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât și împotriva Regatului Unit sau a aliaților noștri. Investițiile recente în programul avioanelor de luptă și în alte tehnologii de apărare demonstrează angajamentul nostru pentru consolidarea capacității de descurajare”, a declarat acesta.