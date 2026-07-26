Putin pregătește și mai mulți oameni pentru război, avertizează Zelenski: „Rusia dorește să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia vrea să aducă încă 30.000 de militari din Coreea de Nord pentru a continua războiul din Ucraina. În același timp, Kremlinul ar pregăti o extindere a mobilizării interne, astfel încât și mai mulți ruși să fie trimiși pe front.
Potrivit liderului de la Kiev, pregătirile pentru sosirea militarilor nord-coreeni ar fi început încă din luna iunie, în regiunea Voronej.
„Rusia dorește să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord. Din iunie sunt în desfășurare pregătiri în regiunea Voronej din Rusia pentru primirea acestora. Coreea de Nord se pregătește, de asemenea, să transfere Rusiei lansatoare suplimentare pentru rachete balistice”, a scris Zelenski sâmbătă, pe X.
Zelenski avertizează asupra apropierii dintre Rusia și Coreea de Nord
Volodimir Zelenski spune că legătura militară tot mai strânsă dintre Moscova și Phenian nu reprezintă un pericol doar pentru Ucraina. În opinia sa, sprijinul oferit de Rusia ajută Coreea de Nord să își îmbunătățească armele și să capete experiență directă de luptă.
„Nu este doar o amenințare pentru Ucraina. Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte un război, să își îmbunătățească armamentul și să dobândească experiență reală de luptă în utilizarea acestuia. Toate acestea reprezintă o amenințare pentru toate țările din Asia aflate în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene”, a transmis președintele Ucrainei.
Declarațiile vin la câteva zile după vizita făcută la Moscova de ministrul nord-coreean de Externe, Choe Son Hui. În timpul discuțiilor, oficialul de la Phenian a reafirmat sprijinul Coreei de Nord pentru politica Rusiei legată de războiul din Ucraina.
Kremlinul ar pregăti o nouă etapă a mobilizării
Zelenski susține că serviciile de informații ucrainene au date potrivit cărora Rusia pregătește o extindere a mobilizării în această toamnă.
„Avem rapoarte complete ale serviciilor de informații privind planurile Rusiei pentru această toamnă. Putin pregătește condițiile pentru extinderea mobilizării”, a afirmat acesta.
Potrivit liderului ucrainean, în mai puțin de șapte luni, 221.000 de persoane s-ar fi alăturat armatei ruse. În aceeași perioadă, pierderile Rusiei ar fi ajuns la aproape 225.500 de militari, dintre care 131.000 ar fi fost uciși, iar aproape 93.000 răniți. Aceste date nu au fost confirmate din surse independente.
„Putin se pregătește să trimită pur și simplu și mai mulți ruși la război. Este esențial ca, împreună cu partenerii noștri, să exercităm suficientă presiune asupra Rusiei, astfel încât ideea de a pune capăt acestei agresiuni să devină dominantă – ideea păcii, nu a unei noi mobilizări ruse”, a mai spus președintele ucrainean.
Cooperarea militară dintre Moscova și Phenian s-a extins
Rusia și Coreea de Nord și-au întărit legăturile militare de la începutul invaziei din Ucraina. Phenianul a trimis mii de militari în regiunea rusă Kursk și a livrat arme și muniții armatei ruse. În schimb, Coreea de Nord ar primi bani, tehnologie militară și resurse energetice din partea Rusiei, potrivit informațiilor prezentate de serviciile de informații și de analiști internaționali. Cele două țări au semnat în 2024 un tratat de cooperare militară. Documentul prevede că Rusia și Coreea de Nord trebuie să se ajute reciproc în cazul în care una dintre ele este atacată.