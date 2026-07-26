Putin pregătește și mai mulți oameni pentru război, avertizează Zelenski: „Rusia dorește să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:14

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia vrea să aducă încă 30.000 de militari din Coreea de Nord pentru a continua războiul din Ucraina. În același timp, Kremlinul ar pregăti o extindere a mobilizării interne, astfel încât și mai mulți ruși să fie trimiși pe front.

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