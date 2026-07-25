Brazilia blochează acordarea de vize pentru doi oficiali ai SUA, pe fondul temerilor privind influențarea alegerilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 20:26

Autoritățile de la Brasilia au respins cererile de viză depuse de doi oficiali ai administrației președintelui american Donald Trump, care intenționau să ajungă în Brazilia înaintea alegerilor prezidențiale programate în octombrie.

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