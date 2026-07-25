Brazilia blochează acordarea de vize pentru doi oficiali ai SUA, pe fondul temerilor privind influențarea alegerilor

Autoritățile de la Brasilia au respins cererile de viză depuse de doi oficiali ai administrației președintelui american Donald Trump, care intenționau să ajungă în Brazilia înaintea alegerilor prezidențiale programate în octombrie.
Vize respinse înaintea alegerilor
Potrivit a doi oficiali brazilieni familiarizați cu situația, citați sub protecția anonimatului, solicitările de viză au fost respinse vineri. Autoritățile braziliene ar fi apreciat că vizita putea reprezenta o tentativă de a pune sub semnul întrebării credibilitatea sistemului electoral brazilian înaintea scrutinului prezidențial.
Printre oficialii americani vizați de decizie se numără Riley M. Barnes, secretar adjunct în cadrul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat, și Samuel Samson, secretar adjunct adjunct în cadrul aceleiași structuri.
Lula și Flavio Bolsonaro, în cursa prezidențială
Alegerile prezidențiale din Brazilia îl vor opune pe actualul șef al statului, Luiz Inácio Lula da Silva, senatorului Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro și un aliat politic al lui Donald Trump.
Cele mai recente sondaje de opinie îl plasează pe Lula da Silva în față atât în primul tur, cât și într-un posibil tur doi. Potrivit presei internaționale, actualul președinte păstrează un avans de câteva procente în fața principalului său contracandidat.
Campania lui Flavio Bolsonaro a primit recent și sprijinul președintelui Argentinei, Javier Milei, care a participat la convenția formațiunii politice ce l-a desemnat candidat. Prezența liderului argentinian este considerată un gest neobișnuit de susținere externă într-o campanie electorală.
Jair Bolsonaro se află în prezent în arest la domiciliu, într-un dosar privind presupusa tentativă de lovitură de stat.
Washingtonul nu a reacționat
Departamentul de Stat al SUA nu a comentat, până în prezent, refuzul autorităților braziliene de a acorda vize celor doi oficiali americani.
Decizia poate accentua tensiunile diplomatice dintre Washington și Brasilia într-o perioadă sensibilă pentru politica braziliană, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale.