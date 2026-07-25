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Politica· 2 min citire
Trump spune că Iranul este „mai serios ca oricând” în discuțiile de pace, însă subliniază că nu există încă un acord
Donald Trump
Publicat25 iul. 2026, 13:04
SursăRealitatea PLUS
Președintele american Donald Trump afirmă că Washingtonul și Teheranul se află în negocieri pentru a pune capăt războiului. Potrivit acestuia, Iranul ar fi mai deschis dialogului decât în trecut, însă nu există încă un acord. În același timp, liderul american avertizează că orice atac asupra militarilor SUA va fi urmat de represalii, potrivit Realitatea PLUS.
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