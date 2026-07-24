Ion Cristoiu, după doborârea dronei de către Armata Română: Trebuie tratată ca un incident de rutină, nu ca „victoria de la Plevna”

Publicat 24 iul. 2026, 17:28 Actualizat 24 iul. 2026, 17:29 Sursă Realitatea PLUS

Analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu susține că incidentele cu drone produse în proximitatea graniței României, pe fondul războiului din Ucraina, ar trebui analizate „la rece”, fără reacții triumfaliste sau isterie antirusă. Declarațiile vin în contextul atacurilor repetate cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, în apropierea județului Tulcea, unde autoritățile române au activat periodic măsuri de alertare și monitorizare aeriană.

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