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Justitie· 1 min citire
Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE
Ancheta a DNA in industria de armament
Publicat24 iul. 2026, 09:10
Actualizat24 iul. 2026, 09:13
SursăRealitatea Plus
Mega‑anchetă cu suspiciuni de corupție în industria de armament. Trei directori ai unor fabrici de profil ar fi fost reținuți de DNA, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Acțiunea procurorilor anticorupție vine într-un moment extrem de tensionat, când există suspiciuni și critici majore privind programul SAFE de înarmare și intenția Guvernului de a redirecționa banii din Pilonul II către programele de înarmare.
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