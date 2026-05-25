Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în companiile din industria de apărare - PROIECT

Economiile românilor de la pilonul doi de pensii ar putea ajunge în acțiunile companiilor de armament! Un proiect depus la Parlament prevede că firmele care administrează fondurile de pensii private vor putea investi banii și în domeniul apărării, potrivit Realitatea PLUS.

În tot acest timp, experții spun că pilonul doi reprezintă garanția pentru o pensie decentă. Sistemul public ar putea intra în colaps în următorii ani după pensionarea decrețeilor. Experții de la Fondul Monetar Internațional au transmis deja miniștrilor de finanțe din UE că vârsta de pensionare ar trebui să crească.

Potrivit proiectului din Parlament, firmele care administrează fondurile de pensii private ar putea investi banii în proiecte sau companii din domeniul apărării. Inițiativa legislativă vorbește despre companiile din țara noastră care sunt deja listate la Bursă. Aerostar care produce și întreține echipamente aeronautice, IAR Brașov sau Avioane Craiova sunt deja listate.

Proiectul vine în contextul în care țara noastră va începe investițiile și achizițiile prin programul SAFE. Firma care a primit cele mai multe contracte este Rheinmetall din Germania. La noi în țară, puțin peste opt milioane de români contribuie lunar la pilonul de pensii private, iar banii pot fi retrași în momentul în care oamenii se pensionează. Contribuția lunară este de 4,75% din venitul brut și ar putea crește până la 6%. Sindicatele au semnalat probleme în modul în care banii sunt distribuiți.

„Pilonul II de pensii nu înseamnă bani suplimentari”

„Cetățenii trebuie să înțeleagă că Pilonul II de pensii nu înseamnă bani suplimentari față de Pilonul I. Mulți nu au înțeles că, în momentul în care contribuțiile merg către Pilonul II, pensia din Pilonul I se reduce proporțional cu sumele virate acolo. Întrebarea esențială este dacă banii acumulați în Pilonul II reușesc să acopere această reducere a veniturilor din Pilonul I. Cel puțin potrivit calculelor preliminare, acest lucru nu pare să se întâmple”, a declarat liderul Sindicatului Carter Alfa Bogdan Hossu.

Legea care schimbă modul în care oamenii își retrag economiile de la pilonul doi a fost promulgată. La ieșirea la pensie, oamenii retrag 30% din suma strânsă, iar restul vor veni eșalonat. Și în timp ce analiștii spun că sistemele de pensii pot intra în colaps, Fondul Monetar Internațional spune că vârsta de pensionare ar trebui să crească. Experții pun cerința pe seama faptului că în următorii 15 ani cheltuielile cu pensiile, energia și apărarea vor crește.