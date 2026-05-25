Laserul utilizat pentru eliberarea fluxului urinar

Tulburările de urinare la bărbați pot deveni foarte supărătoare: jet slab, urinări dese, treziri nocturne sau senzația că vezica nu se golește complet. Când tratamentul medicamentos pentru adenomul de prostată nu mai este suficient, pot fi discutate opțiuni intervenționale.

Procedura ThuLEP este o tehnică endoscopică folosită în tratamentul obstrucției urinare produse de mărirea benignă a prostatei. Cu ajutorul laserului cu tuliu, țesutul prostatic care blochează fluxul urinar este enucleat, adică separat și îndepărtat din zona care comprimă uretra. Intervenția se realizează prin uretră, fără incizie externă, iar scopul este îmbunătățirea urinării și reducerea simptomelor de obstrucție.

Indicația depinde de dimensiunea prostatei, severitatea simptomelor, rezultatele investigațiilor și starea generală a pacientului. Ca orice procedură urologică, presupune evaluare preoperatorie, discuție despre beneficii și riscuri, precum și monitorizare după intervenție. Pentru pacient, mesajul important este că există soluții moderne atunci când simptomele urinare nu mai sunt controlate adecvat prin tratament conservator.

