Nutrientul important pentru oase și mușchi

Oboseala, durerile musculare sau fragilitatea osoasă sunt simptome care pot avea multe explicații. În unele cazuri, medicul recomandă evaluarea unui nutrient esențial pentru metabolismul osos.

Vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul și are un rol important în sănătatea oaselor și a mușchilor. Nivelurile scăzute pot apărea mai frecvent la persoanele cu expunere redusă la soare, alimentație săracă în surse adecvate, vârstă înaintată, anumite afecțiuni digestive sau tratamente care modifică absorbția și metabolismul. Totuși, suplimentarea nu trebuie făcută haotic, pentru că excesul poate avea efecte nedorite.

Pentru publicul larg, ideea utilă este echilibrul: nici ignorarea completă a riscului de deficit, nici administrarea de doze mari fără recomandarea medicului. Testarea și suplimentarea trebuie discutate cu medicul, mai ales la persoanele cu osteoporoză, fracturi, boli renale, sarcină, vârstă înaintată sau alte situații cu risc. Recomandările recente subliniază că indicațiile de testare și tratament depind de context, nu de o abordare universală pentru toată populația.

