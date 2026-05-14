Dezechilibrul intestinal apărut după tratamentul cu antibiotice

Antibioticele sunt esențiale în tratarea unor infecții, dar pot modifica temporar echilibrul florei intestinale. Din acest motiv, scaunele moi apărute în timpul sau după tratament nu trebuie puse automat pe seama unui stomac sensibil.

Diareea asociată antibioticelor poate fi ușoară și trecătoare, dar uneori poate semnala o problemă mai importantă, mai ales dacă este abundentă, persistentă sau însoțită de dureri abdominale și febră. Un caz particular este infecția cu Clostridium difficile, care apare mai frecvent după tratamente antibiotice și poate provoca inflamație intestinală serioasă. Riscul este mai mare la vârstnici, la pacienți cu boli asociate sau după spitalizări.

Conduita depinde de severitatea simptomelor. Hidratarea este importantă, dar automedicația cu antidiareice nu este întotdeauna potrivită, mai ales când există suspiciune de infecție. Dacă diareea este severă, conține sânge, apare febră sau simptomele nu se ameliorează, este necesar consult medical. Folosirea corectă a antibioticelor, doar la indicație, rămâne cea mai bună formă de prevenție.

