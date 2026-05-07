OPIA și Rheinmetall pregătesc parteneriate strategice pentru dezvoltarea industriei de apărare

Organizația Patronală din Industria de Apărare (OPIA) a organizat, în 6 mai 2026, o întâlnire de lucru dedicată dezvoltării cooperării industriale în cadrul programului SAFE. Peste 30 de companii din industria românească de apărare și membre ale organizației, împreună cu compania Rheinmetall au identificat direcții concrete pentru integrarea industriei naționale de apărare în programele europene de producție și dezvoltare strategică, prin valorificarea capacităților industriale, tehnologice și logistice existente în România.

Accent pe capacitatea industriei românești și localizarea producției

În cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța implicării active a companiilor românești — atât din sectorul public, cât și din sectorul privat — în implementarea programului SAFE, având în vedere experiența industrială, infrastructura existentă și capacitatea tehnologică disponibilă la nivel național.

Participanții au analizat posibilitățile de:

•⁠ ⁠localizare a producției de muniție și armament în România;

•⁠ ⁠integrare a operatorilor economici români în lanțurile europene de producție și furnizare;

•⁠ ⁠dezvoltare a unor parteneriate industriale și tehnologice pe termen lung;

•⁠ ⁠transfer de know-how și dezvoltare de capabilități industriale locale.

OPIA consideră că dezvoltarea industriei europene de apărare trebuie să includă în mod real și echilibrat industria românească, prin utilizarea capacităților existente și prin crearea unor parteneriate strategice care să genereze valoare adăugată în România.

Deschidere pentru parteneriate strategice în cadrul SAFE

În acest context, OPIA își reafirmă deschiderea pentru colaborare cu toți partenerii industriali și instituționali implicați în programul SAFE, în vederea dezvoltării unei baze industriale de apărare competitive și integrate la nivel european.

În cadrul întâlnirii au fost discutate inclusiv etape tehnice ulterioare privind evaluarea capacităților de producție existente în România și identificarea unor proiecte concrete de cooperare industrială.

Totodată, solicitarea de aderare a Rheinmetall Automecanica S.R.L. la OPIA reprezintă un semnal pozitiv privind interesul companiilor internaționale pentru dezvoltarea de proiecte industriale în România, alături de operatorii economici români.

Domnul Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, Președintele OPIA, a declarat:

„Programul SAFE reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea industriei naționale de apărare și pentru dezvoltarea unor capacități de producție localizate în România. Companiile românești, atât publice cât și private, dispun de expertiza și infrastructura necesare pentru a deveni parteneri relevanți în cadrul proiectelor europene de apărare. OPIA susține dezvoltarea unor parteneriate echilibrate și deschise cu toți actorii implicați în programul SAFE, în beneficiul industriei românești și al securității europene.”

Despre OPIA

OPIA sprijină companiile românești din industria de apărare în dezvoltarea de proiecte strategice, consolidarea capacităților industriale naționale și accesarea parteneriatelor internaționale relevante pentru securitatea și competitivitatea industriei europene de apărare.

OPIA nu este o simplă organizație, ci o platformă de conlucrare internațională și cooperare în domeniul strategic al apărării, aducând la masă jucători de pe piața națională și internațională.Cererea și aderarea Rheinmetall la OPIA confirmă rolul și importanța organizației.