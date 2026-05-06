Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. ICCJ i-a respins contestaţia ca nefondată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins miercuri, ca nefondată, contestaţia depusă de mercenarul Horaţiu Potra împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti privind menţinerea măsurii arestului preventiv. Hotărârea este definitivă.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din 27 aprilie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.6008/2/2025/a3. Obligă contestatorul - inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în decizia ICCJ.

Pe 27 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti constatase legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de Potra, menţinând-o până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile.

Horaţiu Potra fusese prins în Dubai în septembrie 2025 şi a acceptat să fie adus în România, motiv pentru care procedurile s-au derulat rapid.

În caz contrar, acestea ar fi putut dura considerabil mai mult, întrucât nu există un acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. El a fost repatriat pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său.

Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi de alţi 20 de inculpaţi, toţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave în scopul destabilizării României şi al acţiunilor împotriva ordinii constituţionale.