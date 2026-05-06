Raluca Turcan, mesaj pentru Grindeanu: „Să-și asume funcția de premier! A dărâmat Guvernul Bolojan”

Deputatul PNL Raluca Turcan îl provoacă pe liderul PSD Sorin Grindeanu să-și asume funcția de prim-ministru, după ce social-democrații au votat marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine — ca și cum ar fi fost în opoziție, dar într-una superficială.”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Aceasta a invocat precedentul din 2019, când PNL a răsturnat Guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură, iar Ludovic Orban și-a asumat imediat funcția de premier. „Aceasta este conduita corectă, chiar și pentru președintele PSD. Nu poți să fii în dezacord cu propria guvernare și, în același timp, să eviți asumarea răspunderii.”, a subliniat ea.

Turcan a avertizat și asupra consecințelor economice ale crizei politice, menționând că euro a depășit pragul de 5,2 lei, iar inflația continuă să erodeze puterea de cumpărare a românilor. „Nu poți provoca o criză politică și apoi să privești cum se adâncește criza economică. Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate și guverna.”, a atras ea atenția.

În ceea ce privește PNL, Turcan a anunțat că partidul va face „o opoziție responsabilă", susținând proiectele legate de fondurile europene, PNRR, programul SAFE și aderarea la OECD.