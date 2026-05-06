Când sunt Moșii de vară în 2026. Ce trebuie să faci în această zi și ce trebuie neapărat să dai de pomană

Moșii de Vară se apropie, iar această perioadă are o încărcătură spirituală deosebită pentru credincioși. Este un moment dedicat pomenirii celor trecuți în neființă, când oamenii participă la slujbe religioase și rostesc rugăciuni pentru sufletele celor adormiți.

Această zi are un loc important în tradiția ortodoxă, fiind marcată anual prin obiceiuri bine păstrate. Credincioșii merg la biserică, dau de pomană și respectă ritualuri menite să cinstească memoria celor dispăruți.

Când sunt Moșii de Vară în 2026

În acest an, Moșii de Vară sunt celebrați pe 30 mai 2026, în sâmbăta dinaintea Rusaliilor, care vor avea loc pe 31 mai. Ziua mai este cunoscută și ca Sâmbăta Morților și este dedicată pomenirii generale a celor decedați.

Ce se oferă de pomană

Pomana are o semnificație simbolică profundă. Nelipsită este colivă, preparată din grâu, simbol al vieții și al renașterii. Alături de aceasta, se împart colaci sau pâine sfințită, dar și preparate precum sarmale, cozonac, plăcinte ori orez cu lapte. De asemenea, fructele de sezon sunt frecvent oferite.

Câte farfurii se pregătesc

Tradiția spune că se împart un număr impar de farfurii, de obicei 5, 7 sau 9. În unele zone, gospodinele pregătesc chiar 12 farfurii, număr care îi simbolizează pe cei 12 Apostoli. Există și obiceiul de a oferi atât cât este nevoie pentru pomenirea tuturor celor dragi.

Alte obiceiuri importante

Pe lângă mâncărurile specifice, pe masă trebuie să se regăsească și vinul. În credința populară, se spune că în această zi sufletele celor adormiți revin acasă, motiv pentru care oamenii lasă ușile deschise și masa pregătită, în semn de respect și pomenire.

