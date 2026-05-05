Percheziții de amploare în Giurgiu: dosar de înșelăciune și spălare de bani cu prejudiciu de 3 milioane de lei

Operațiune de amploare a autorităților în Giurgiu, unde polițiștii au descins la mai multe adrese într-un dosar complex de înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta vizează o grupare suspectată că ar fi obținut ilegal sume importante de bani de la persoane păgubite prin metode frauduloase.

9 percheziții domiciliare și zeci de persoane vizate

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu.

Acțiunea a vizat locuințele unor persoane suspectate că ar fi implicate în activități infracționale desfășurate pe o perioadă extinsă.

Cum funcționa schema de înșelăciune

Potrivit probelor strânse de anchetatori, începând cu luna martie 2023 și până în prezent, suspecții ar fi indus în eroare mai multe persoane, pretinzând că oferă diverse servicii.

Victimele erau convinse să plătească sume de bani sub formă de avans, însă serviciile promise nu mai erau livrate ulterior. Prin această metodă, prejudiciul total este estimat la aproximativ 3.000.000 de lei.

27 de persoane, duse la audieri

În urma descinderilor, 27 de persoane urmează să fie aduse la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

Anchetatorii urmează să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate și întinderea rețelei.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Poliția Română, inclusiv:

Direcția de Investigații Criminale;

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București;

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu;

Serviciul Criminalistic;

Serviciul pentru Acțiuni Speciale;

Jandarmeria Română și structurile teritoriale.

De asemenea, au participat jandarmi din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă Matei Basarab Ploiești.

Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmăresc documentarea completă a activității infracționale și recuperarea prejudiciului.