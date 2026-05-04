95 de ani închisoare pentru o româncă din SUA. Ce infracțiuni a comis

O româncă rezidentă în Statele Unite a primit o pedeapsă record de 95 de ani. Condamnările au fost pronunțate în urma unei anchete care a vizat o rețea extinsă, într-un dosar complex de criminalitate economică și organizată, activă în mai multe state americane.

Potrivit datelor oficiale ale autorităților din Florida, femeia execută pedepse pentru infracțiuni de tip white collar crime, inclusiv activități de tip racketeering, furt de mare amploare, fraudă prin identitate și spălare de bani. Toate faptele ar fi fost comise în perioada 2019–2020, scrie Cicago Romanian American News.

Deținută într-o unitate cu regim de securitate ridicat, românca figurează în sistemul penitenciar american din 2024, iar data estimată a eliberării depășește anul 2060. Autoritățile precizează că termenul poate fi modificat în funcție de evaluările interne.

Ancheta a atras atenția prin amploarea operațiunilor și prin metodele folosite de grupare, care ar fi produs prejudicii semnificative prin fraude financiare și utilizarea de identități false. Rețeaua ar fi acționat coordonat în mai multe zone ale SUA.

Imaginea și datele publicate în registrul oficial al penitenciarelor confirmă statutul actual al româncei, aflată în continuare în custodia statului Florida.