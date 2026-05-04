Oana Lis, în doliu: mesaj sfâșietor pe rețelele sociale. A pierdut una dintre cele mai importante persoane
Oana Lis
Momente de mare tristețe pentru Oana Lis, care a anunțat pe rețelele de socializare că bunica sa a încetat din viață. Vedeta trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei.
Anunțul care a emoționat internetul
Vestea tristă a fost făcută publică chiar de Oana Lis, printr-un mesaj scurt, dar încărcat de emoție. Relația apropiată pe care o avea cu bunica sa a făcut ca pierderea să fie resimțită profund.
„S-a dus mamaie… Dumnezeu să o odihnească”, a transmis vedeta, stârnind un val de reacții din partea celor care o urmăresc.
O legătură specială
De-a lungul timpului, Oana Lis a vorbit deschis despre relația deosebită cu bunica sa, pe care o considera mai mult decât o rudă apropiată. Aceasta i-a fost un sprijin constant și o figură maternă în viața sa.
Vedeta obișnuia să o viziteze frecvent și să împărtășească momente din viața lor cu fanii, motiv pentru care vestea decesului a fost resimțită și de comunitatea online.
Mesaj premonitoriu înainte de tragedie
Cu doar o zi înainte de deces, Oana Lis a publicat un mesaj emoționant în care vorbea despre starea fragilă de sănătate a bunicii sale. Vedeta își exprima dorința de a o mai avea alături și îi îndemna pe urmăritori să se roage pentru ea.
Postarea a fost interpretată ulterior ca un mesaj prevestitor, mai ales în contextul pierderii suferite la scurt timp.
În aceste momente grele, Viorel Lis îi este alături și o susține în perioada de doliu. De asemenea, numeroși fani și apropiați i-au transmis mesaje de încurajare și condoleanțe.
