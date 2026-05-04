Țările europene în care armata este obligatorie. Ce se întâmplă în România

Pe fondul tensiunilor geopolitice și al războiului din Ucraina, în ultimii ani, tot mai multe state europene au început să acorde din nou atenție serviciului militar. În timp ce unele țări au păstrat sau au reintrodus armata obligatorie, altele, inclusiv România, merg în continuare pe varianta voluntariatului.

Cel puțin 10 țări din Uniunea Europeană au, în prezent, forme de serviciu militar obligatoriu. Printre acestea se numără:

Austria

Cipru

Danemarca

Estonia

Finlanda

Grecia

Letonia

Lituania

Croația

Suedia.

În majoritatea acestor state, serviciul militar este obligatoriu doar pentru bărbați, însă, există și excepții: în Danemarca și Suedia, atât bărbații, cât și femeile pot fi recrutați. De asemenea, este important de precizat faptul că durata serviciului diferă de la o țară la alta și poate ajunge până la 15 luni.

De exemplu, în Croația perioada este una dintre cele mai scurte, aproximativ două luni.

Țări unde armata este voluntară

Multe state europene au renunțat la obligativitate și au trecut la sisteme bazate pe voluntariat. Totuși, există diferențe importante. De exemplu, în Germania, tinerii de 18 ani trebuie să se înregistreze și să completeze un chestionar în care pot spune dacă sunt interesați de armată. Nu sunt obligați să se înroleze, dar statul păstrează o evidență clară.

Un alt detaliu de precizat este faptul că tocmai contextul internațional a dus la modificări importante în mai multe țări. Astfel, Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu în 2024, după ce îl suspendase în 2008. La începutul lui 2026, aproximativ 800 de tineri s-au prezentat deja pentru instruire.

Programul vine și cu beneficii:

indemnizație lunară de aproximativ 1.100 de euro

vechime în muncă recunoscută

șanse mai mari la angajare în sectorul public.

În Germania, legislația a fost și ea modificată. Din 2026, bărbații cu vârste între 17 și 45 de ani trebuie să anunțe autoritățile dacă pleacă din țară pentru perioade mai lungi de trei luni.

Un motiv important este scăderea numărului de militari. Potrivit EUROMIL, efectivele armatei au scăzut, în medie, cu 16% între 2010 și 2020. În unele țări, situația este și mai serioasă, conform datelor oficiale:

Germania: scădere de aproximativ 25%

Belgia: scădere de peste 26%

Printre cauze se numără salariile mai mici comparativ cu alte domenii, programul dificil, dar și condițiile de muncă. În plus, femeile din armată se confruntă cu probleme suplimentare, precum lipsa echipamentelor adaptate sau cazuri de hărțuire.

Ce se întâmplă în România

În România, serviciul militar obligatoriu este în continuare suspendat, ceea ce înseamnă că nimeni nu este obligat să facă armata. Totuși, din 2026 a fost introdus un program de serviciu militar voluntar. Acesta se adresează:

tinerilor între 18 și 35 de ani

atât bărbaților, cât și femeilor.

Programul durează până la 4 luni și presupune instruire militară de bază. Participarea se face pe baza unui angajament semnat de fiecare candidat. La final, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute.

Cu alte cuvinte, Europa se află într-un moment de schimbare în ceea ce privește apărarea. Unele state revin la serviciul militar obligatoriu, în timp ce altele, precum România, preferă să atragă voluntari.

Pentru români, armata rămâne, deocamdată, o alegere, nu o obligație. Totuși, evoluțiile din Europa arată că acest subiect ar putea deveni din ce în ce mai important în anii următori, potrivit sursei.