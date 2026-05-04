Preșdintele Nicușor Dan își scurtează vizita în Armenia. Planul făcut în străinătate

Președintele României, Nicușor Dan, își scurtează vizita în Armenia din cauza crizei guvernamentale, un moment politic tensionat pentru Executivul condus de Ilie Bolojan, marcat de moțiunea de cenzură PSD-AUR, care urmează să fie dezbătută și votată marți, în plenul reunit al Parlamentului.

Aflat la cea de-a opta ediție a summitului Comunității Politice Europene, unde va co-prezida alături de președintele Muntenegrului masa rotundă intitulată „Reziliență democratică și amenințări hibride”, șeful statului a decis să revină de urgență în țară.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va găzdui o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanţa democratică, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, securitatea cibernetică, apărarea, educaţia şi monitorizarea evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”, a transmis Palatul Cotroceni.

În cadrul acestor discuții, președintele României va pleda pentru „o abordare mai coordonată la nivel european, instituţii puternice şi transparente şi măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării şi interferenţelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilităţile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”.