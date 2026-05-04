Tot mai multe cazuri de cancer în rândul tinerilor: ce arată noile cercetări

Un număr de 11 tipuri de cancer sunt în creștere în rândul persoanelor tinere, potrivit unei analize realizate de Institutul de Cercetare a Cancerului și Imperial College London.

Deși cauzele exacte nu sunt pe deplin înțelese, cercetătorii indică un posibil factor important: creșterea ratei obezității în ultimele decenii. Studiul, citat de BBC , subliniază totodată că aceste tipuri de cancer rămân rare la vârste tinere și că riscul poate fi redus printr-un stil de viață sănătos.

Un fenomen în creștere în rândul tinerilor

Specialiștii încearcă de ani buni să explice de ce tot mai multe persoane cu vârste între 20 și 40 de ani sunt diagnosticate cu cancer. Un caz dramatic este cel al lui Bradley Coombes, care a murit la doar 23 de ani din cauza unui cancer de colon. Mama sa, Caroline Mousdale, a declarat că simptomele au fost inițial ignorate, fiind considerat prea tânăr pentru o astfel de boală.

Deși era activ și sănătos, tânărul a prezentat simptome severe, pierdere în greutate, dureri abdominale și sângerări, însă diagnosticul a fost stabilit abia după 18 luni. La momentul investigațiilor, boala era deja într-un stadiu avansat.

Tipurile de cancer în creștere

Analiza arată o creștere a incidenței pentru mai multe tipuri de cancer, printre care cele de colon și rect, tiroidă, mielom multiplu, ficat, rinichi, vezică biliară, pancreas, endometru, cavitate bucală, sân și ovar. Dintre acestea, cancerul colorectal și cel de sân sunt cele mai frecvente în rândul tinerilor, cu aproximativ 11.500 de cazuri anual, în timp ce forme precum cancerul pancreatic sau cel al vezicii biliare rămân mult mai rare.

Obezitatea, un posibil factor-cheie

Cercetătorii au analizat principalii factori de risc, fumatul, alcoolul, sedentarismul sau dieta și au constatat că mulți dintre aceștia nu explică creșterea cazurilor. În schimb, singurul element corelat clar este creșterea obezității, observată încă din anii ’90.

Excesul de țesut adipos poate influența procese hormonale și metabolice, crescând riscul de cancer. Totuși, această explicație nu acoperă întregul fenomen: în cazul cancerului de colon, doar aproximativ 20% dintre cazurile suplimentare pot fi asociate cu greutatea corporală.

Prevenția rămâne esențială

Potrivit experților, până la 40% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite prin alegeri sănătoase, precum renunțarea la fumat, alimentația echilibrată și activitatea fizică regulată.

„Este îngrijorător să vedem această tendință în rândul tinerilor, dar există măsuri care pot reduce riscul”, a declarat Montserrat García Closas.

Chiar dacă numărul cazurilor este în creștere, incidența rămâne relativ scăzută: aproximativ 1 din 1.000 de tineri este diagnosticat anual, comparativ cu 1 din 100 în cazul persoanelor de peste 50 de ani.

Cercetările continuă pentru identificarea altor posibili factori, printre care alimentația ultraprocesată, poluarea, substanțele chimice, antibioticele sau modificările microbiomului intestinal. De asemenea, o parte din creșterea cazurilor ar putea fi explicată prin diagnosticarea mai rapidă și mai eficientă.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista BMJ Oncology.

