Miron Mitrea: "Sunt mulți bani la mijloc. De aceea îl vor pe Bolojan"

Miron Mitrea susține că dorința sistemului de a-l păstra pe Ilie Bolojan în funcție sunt banii din programul de înzestrare a armatei! Potrivit consultantului politic, cei care îl vor pe acesta în fruntea Guvernului sunt interesați de negocierile cu privire la programul SAFE, unde sumele sunt foarte mari, subliniază Miron Mitrea.

"Experiența mea spune că oamenii se luptă foarte mult pentru ceva, nu se luptă pentru ideile în sine. Sunt voci care vorbesc de foarte mulți bani care sunt în jurul acestei probleme, în special banii de la SAFE. care în România n-o să ajungă decât așa cu picătura.

Se discută și cine va lua contractul, și de unde vin banii, și unde se duc banii, și care este intermediarul, se discută tot. Deci totul este discutat. Iar această nebunie acum, această dramatizare din jurul lui Bolojan, este foarte ușor de explicat. Sunt 16 miliarde de euro, nu mai sunt 16, 14 sau 12 miliarde de euro care trebuie să cheltuiți. Banii ăștia creează pui.

E adorabilă, din punctul meu de vedere, această dorință de a-l păstra pe Bolojan acolo. E pe bani. E pe bani mulți", a declarat Miron Mitrea .