Miron Mitrea critică presiunile la adresa parlamentarilor: „Dubla măsură trebuie să dispară”

Sursă: Realitatea.Net

Consultantul politic Miron Mitrea a făcut duminică seara, în cadrul emisiunii „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, o trecere în revistă a principalelor subiecte ale momentului, cu accent pe moțiunea de cenzură care va fi votată marți în Parlament și care ar putea să-l debarce pe Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. Mitrea a vorbit și despre încercările disperate ale lui Bolojan de a-și păstra funcția de la Palatul Victoria, precum și despre valul de e-mailuri trimise parlamentarilor, în încercarea de a-i determina să nu voteze moțiunea.

Miron Mitrea: Depinde cine o face (cine trimite email-urile - n.r.). Dacă cel care trimite este deputatul sau senatorul - în fieful deputatului sau senatorului respectiv este o chestie normală. Dacă te uiți însă ce se întâmplă pe Social Media și, ca orice om care e interesat de politică, mă uit - sunt scrisori tip.

A apărut un număr de 10-15 scrisori tip, care sunt trimise întro parte și în alta, pe același text. Și abordări tip, că unele sunt mai deștepte. Sunt niște niște abordări mai interesante. Ideile sunt aceleași, se schimbă numai cuvintele, probabil că au niște boți mai inteligenți sau știu eu ce au.

Aici, eu aș face două observații. Eu aș vrea să văd mâine - îți dai seama mâine ce va fi în România? Toți deontologii care au țipat la Călin Georgescu cine ți-a plătit campania Călin? Rușii? De unde ai avut bani să plătești Social Media?

Sunt convinși că de mâine, aceiași deontologi care l-au tăvălit pe Călin Georgescu cu banii pentru Social Media vor sări pe Bolojan. De unde a avut Bolojan milioanele care s au sculățiile astea în Social Media? Că au folosit exact același sistem de rostogolire a informațiilor, cu diferența că se folosesc de mai multe surse. Sunt bani foarte mulți și eu sunt convins că deontologii care s-au dat de ceasul morții ca să afle cine a plătit campania lui Călin Georgescu... Bun, am descoperit că o parte a fost plătită de PNL. OK, dar restul? Restul care n-a fost plătită - încă nu știm - sunt convinși că de mâine vor țipa în gura mare să afle cine a plătit campania lui Bolojan. Dacă sunt corecți, pentru că este o campanie imensă. Eu n-am văzut o asemenea campanie.

Moderator: Dar nu se numește? Trafic de influență? Se numește lobby? Unii așa cataloghează ceea ce se întâmplă cu cu aceste emailuri...

Miron Mitrea: În România nu avem o lege a lobby-ului. Dacă ar vrea procurorii care sunt de serviciu, în domeniul ăsta, dacă ar vrea să afle cine a trimis acele scrisori, s-ar putea să fie un cetățean din circumscripția deputatului care a primit-o. Poate fi un om de afaceri, însă, care este legat de afaceri cu Bolojan și atunci este mită sau trafic de influență sau șantaj. Depinde cum e scrisă scrisoare respectivă.

Deci, dacă vrem să fim cinstiți, Sorin Roșca Stănescu are dreptate în momentul în care aceste presiuni se dovedește că vin de la grupuri organizate, plătite, care plătesc aceste postări, în dorința și în speranța că rămâne domnul Bolojan cu guvernul lui sau cu partea de guvern care mai este la Palatul Victoria, și ei rămân afacerile în funcțiune.

Mai este o chestiune care este delicată - s-au cheltuit foarte mulți bani din PNRR. La PNRR nu s-au pierdut banii pentru pentru consultanță și consultanții, așa, în general. Ăia s-au plătit. E, o parte din acești bani pot fi ceruți înapoi dacă obiectul principal al consultație n-apucă să fie făcut. Dacă mă întrebi pe mine, multe n-apucă Bolojan și guvernul lui. Cu toții. Cu PSD, cu UDMR, cu toții. Numai de asta nu s-au ocupat. S-au ocupat de șmecherii, numai de guvernarea României nu.

Deci, da, poate fi, poate fi interpretată în toate felurile. Dar experiența noastră spune că atunci când progresiștii fac rău, e bine. E rău când ceilalți nu sunt de acord cu progresiștii. N-am prea văzut. Au dispărut aproape sau sunt discuții legate de sute de milioane de euro privind povestea cu vaccinurile. Nu numai că nu s-a luat nicio măsură împotriva acelora care sunt anchetați. Ba unul dintre ei a fost numit consilier al președintelui. După aceea a apărut o doamnă avocat care a fost prinsă în flagrant că lua niște bănuți frumoși de la PNL și promitea tot felul de .... Nu s-a întâmplat nimic. E un dosar, e bine-mersi. E liberă (...) Uite, Călin Georgescu, imediat a avut control judiciar. Nu e la ei în curte. De aia spuneam și spun întotdeuna că România să facem bine când scapă de această dublă măsură.