Ciprian Ciucu: Soarta Guvernului la moțiunea de marți se joacă la câteva voturi

Sursă: Realitatea.Net

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, afirmă că rezultatul moțiunii de cenzură de marți este incert, subliniind că soarta Guvernului Bolojan "se joacă" la câteva voturi.

”În acest moment se joacă. Cred că lipsesc vreo între cinci şi zece voturi ca să nu treacă. (...) Există şi posibilitatea să vedem şi în alte părţi, adică de ambele părţi, să zic aşa, defectări”, a declarat Ciprian Ciucu duminică seara, la un post TV.

Întrebat ce le oferă PNL semnatarilor moţiunii ca să trădeze, Ciucu a răspuns: ”Demnitate. Şi nu ştiu dacă este vorba de a trăda aici. E vorba de un vot de conştiinţă. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte”.

Ciucu a explicat și că PNL are două opţiuni în acest moment.

”Defetismul este o opţiune, să nu facem nimic, pur şi simplu să îi lăsăm pe ceilalţi să se organizeze, să pice guvernul. Cealaltă opţiune este non-defetismul, a încerca să ai cât mai multe discuţii cu oamenii în Parlament. Deci în această logică ne aflăm, şi nu în logica de a forma acum majorităţi sau de a atrage acum pentru diferite poziţii şi funcţii diferiţi deputaţi”, a mai declarat Ciprian Ciucu.