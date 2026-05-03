Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Sondaj CURS: Românii cred că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze. AUR și PSD rămân în topul preferințelor
3 mai 2026, 16:07
Actualizat: 3 mai 2026, 16:07
Români
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Românii cred că Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia! Este concluzia celui mai recent sondaj realizat de CURS. În plus, AUR și PSD conduc în continuare în clasamentul preferințelor românilor.
ROMÂNII CRED CĂ ILIE BOLOJAN AR TREBUI SĂ DEMISIONEZE
DA – 58%
NU – 40%
Nu știu/ Nu răspund - 2%
SURSA: sondaj CURS
CU CINE AR VOTA ROMÂNII
AUR – 34%
PSD – 23%
PNL – 18%
USR – 10%
UDMR – 5%
Alte partide - 10%
SURSA: sondaj CURS
METODOLOGIE
- sondaj autofinanțat
- eșantion: 1.098 respondenți
- marja de eroare: +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%
- metoda: CATI
- perioada: 28 aprilie – 1 mai 2026
*realizat în baza ultimelor date INS
SURSA: sondaj CURS
Românii, dezamăgiți de clasa politică. Ce cred oamenii despre responsabilii de războiul din coaliția de guvernare - sondaj ARP
Citește și:
- 17:53 - Discuții intense între SUA și Iran, la Washington. Realitatea PLUS, prezentă
- 17:01 - Miting în Piața Victoriei înainte de votul pe moțiune: susținătorii lui Bolojan, chemați în stradă și la Oradea
- 16:35 - Numiri controversate în teritoriu: apropiați de PNL și USR, instalați în funcții, după demisiile PSD
- 16:20 - Realitatea PLUS, prezentă la unul dintre cele mai importante summituri economice din Washington D.C.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News