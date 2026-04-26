Accident tragic în Giurgiu. Tânără de 18 ani, moartă după ce mașina în care se afla a derapat și a ieșit de pe șosea-FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Tragediile se țin lanț pe șoselele din România. O tânără în vârstă de 18 ani a murit, duminică după-amiază, după ce mașina la volanul căreia se afla o șoferiță începătoare a derapat și a părăsit partea carosabilă.

”Din primele cercetări, a reieşit faptul că, o tânără, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă şi ar fi părăsit partea carosabilă”, au transmis polițiștii care au efectuat cercetarea la locul accidentului.

Potrivit lor, autoturismul a fost găsit în afara şoselei, în pădurea de pe marginea drumului.

Din păcate, o tânără de 18 ani, pasageră pe scaunul din dreapta, nu mai prezenta semne vitale când echipajele medicale au ajuns la faţa locului.

În schimb, șoferița vinovată de producerea tragediei a scăpat cu viață și a fost preluată de o ambulanță și dusă la spital.

Poliţia continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care evenimentul rutier a avut loc.