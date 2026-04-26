Incident halucinant în Constanța. O femeie, care a susținut că a băut detergent intenționat, s-a aruncat dintr-o ambulanță
ambulanta
Incident șocant în municipiul Constanța. O femeie, care a afirmat că a băut detergent în mod intenționat, s-a aruncat, duminică, din ambulanța care o transporta la spital.
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa a transmis că, duminică, în jurul orei 13.21, un apel 112 a anunţat că o femeie nu poate fi contactată telefonic şi nu deschide nici uşa locuinţei, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj SAJ B2.
”Pacienta a fost găsită conştientă. A afirmat că a băut detergent în mod voit. A fost monitorizată şi urcată în ambulanţă pentru a fi transportaă la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii suplimentare. Pe drum a devenit agitată, şi-a îndepărtat centurile şi s-a aruncat din ambulanţă, în timp ce asistentul îi spunea ambulanţierului să oprească ambulanţa”, au precizat reprezentanţii SAJ Constanţa.
În cele din urmă, pacienta a fost transportat cu politraumă la Spitalul Judeţean Constanţa de către un echipaj SAJ C2.
